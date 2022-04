Ladri in azione durante la notte a Latina, con un furto messo a segno alla sala giochi di via Romagnoli, angolo via Marchiafava, nel quartiere "Nicolosi" all'ingresso della città. Secondo le prime informazioni il furto ha consentito di portare via diversi soldi, ma al momento non ci sono altri particolari.

Sull'episodio sono in corso gli accertamenti del personale della polizia.