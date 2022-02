Mercoledì 16 Febbraio 2022, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 09:24

Lo aveva annunciato già qualche tempo fa, ora il presidente dell'Ater di Latina, Marco Fioravante, può darne conferma: dal prossimo anno accademico si potranno offrire alloggi per studenti fuori sede nel quartiere Nicolosi. Ieri mattina infatti la Giunta regionale ha approvato la delibera per destinare alcuni appartamenti di edilizia residenziale pubblica agli allievi fuori sede con contratti di locazione a costi contenuti. In particolare, i nuovi alloggi sono situati nel quartiere Nicolosi a Latina, in via Emanuele Filiberto, in via Corridoni e in via Grassi.



«Ci lavoriamo da lungo tempo - ha spiegato Fioravante - e questo perchè vogliamo ridare vita a un quartiere che è uno dei più interessanti e dove noi vogliamo investire. Questi alloggi, ancora pochi in realtà, sono meno di 10, hanno le giuste caratteristiche per ospitare studenti perchè sono di una metratura tra i 35 e i 50 metri quadri e verranno sistemati con i fondi che arriveranno a breve. L'obiettivo è cambiare la dimensione del Nicolosi e non ci fermeremo perchè abbiamo intenzione di investire in un progetto completo. Per esempio nella piazzetta principale abbiamo la disponibilità di alcune stanze con serrande che vorremmo sistemare rendendole aule studio. E l'idea non nasce per caso. Parlando con gli studenti, in particolare tra coloro che vivono in un appartamento con più persone, è venuta fuori l'esigenza di avere dei luoghi in cui appoggiarsi per studiare tranquilli», spiega il presidente dell'Azienda regionale.

Ovviamente arrivare fino a qui non è stato semplice, in particolare per la burocrazia: «Togliere dalla graduatoria questi alloggi ha richiesto un iter specifico che ha coinvolto la Regione alla quale è stata presentata formale richiesta, la quale ci ha indirizzato al Comune di Latina che ha sua volta ci ha dovuto dare l'ok, solo allora è stata pubblicata la determina regionale - spiega il presidente - il prossimo passo è la pubblicazione del bando. L'Ater lo farà entro l'estate in modo da dare la possibilità alle famiglie degli studenti di avere risposte sull'assegnazione prima dell'inizio del prossimo anno accademico».

«Questo provvedimento - ha specificato l'assessore regionale Massimiliano Valeriani - vuole fornire una risposta adeguata alle richieste degli studenti e nello stesso tempo valorizzando il patrimonio abitativo dell'azienda dando un contributo anche a rivitalizzare un quartiere storico del capoluogo pontino con la presenza di giovani universitari».

Il progetto è uno dei tasselli di un piano messo a punto da Ater, Regione e Comune di Latina per riqualificare e rianimare uno dei quartieri più belli del capoluogo dal punto di vista architettonico, ma vuole essere anche un traino per il rilancio economico della zona. «L'idea che ci spinge è quella di creare un quartiere di contaminazione tra i residenti storici, le famiglie straniere che vi abitano e gli universitari, in questo modo sarà anche possibile il recupero della qualità della vita», concludeMarco Fioravante.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA