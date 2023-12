Frontale sulla Frosinone Mare: ci sono feriti, un bambino trasferito in eliambulanza in ospedale

Grave incidente stradale lungo la Frosinone Mare, in territorio di Sonnino. L'Anas ha appena comunicato che «il traffico è bloccato lungo la statale 699 dell'Abbazia di

Fossanova, all'altezza del km 9, in provincia di Latina». Nello scontro frontale, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, - sono rimasti coinvolti due veicoli e due persone sono

rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i

vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Uno dei feriti, un bambino, è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e poi trasferito in ospedale in eliambulanza.

