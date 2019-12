Forte vento a Latina, cade un albero in via Aprilia: gli automobilisti scendono dalle auto e rimuovono il tronco a mano

Pioggia, freddo e tanti disagi. Il forte vento che ha spazzato la provincia nel tardo pomeriggio ha creato problemi anche nel cuore del capoluogo pontino. In via Aprilia, una delle strade del quartiere R6 tra il parco San Marco e via Isonzo, le raffiche di vento hanno letteralmente sdradicato un albero che è caduto di peso sulla strada sfiorando alcune auto.

Per fortuna nessuna vettura è stata colpita dalla caduta dall'albero ma il tronco impediva la circolazione: impossibilitati a transitare alcuni automobilisti hanno immediatamente lasciato i rispettivi veicoli, si sono avvicinati all'albero e lo hanno tirato via liberando in pochi minuti la sede stradale, permettendo di nuovo a tutti di circolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA