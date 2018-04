Formia, "Dialoghi con Trilussa" al teatro Bertolt Brecht

di Sandro Gionti

Domenica 22 aprile alle 18 al teatro Bertolt Brecht di Formia chiusura della stagione “Senza Sipario” con il teatro Potlach di Fara Sabina che metterà in scena “Dialoghi con Trilussa”, con Daniela Regnoli e la regia di Pino Di Buduo. Attraverso alcune delle più belle poesie di Trilussa, l'attrice regalerà agli spettatori uno spettacolo divertente in dialetto romanesco indirizzato ad un pubblico di adulti e di giovani. Uno spaccato della società del secolo scorso a cavallo delle due guerre, che permette di riflettere sul nostro tempo e sulla società odierna. E’ tutto poi così cambiato? Sentiremo parlare di amori tragicomici, di un vecchio maiale che decide di lasciare la campagna per entrare a far parte della “ buona società”, dell’onestà delle nonne di un tempo quando l’onore e la dignità non potevano essere comprati da alcun gioiello, o almeno così sembrava. Non mancheranno momenti malinconici, il tempo che passa e scorre senza possibilità di essere fermato, rappresentato dall’inesorabile canto di un uccellino di legno di un orologio a cucù, che scandisce le ore, i giorni, gli anni. Un dialogo, più che un monologo, con il celebre poeta romano che con la sua ironia e la pungente satira è riuscito a raccontare oltre cinquant’anni di cronaca italiana.

