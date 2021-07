L'Ape-teatro Brecht in viaggio con Pinocchio

Domenica 4 Luglio 2021, 15:17

L'Apeteatro Brecht viaggerà da domani al 9 agosto, in compagnia di Pinocchio e delle sue storie, da Minturno a Scauri, da Tufo a Pulcherini, da Santa Maria Infante a Tremensuoli. La prima delle otto tappe dell'apetta cantastorie domani alle 21 (ingresso libero) in piazza Portanova a Minturno e alle 22.30 a Scauri nell'area giochi della darsena.

L'iniziativa, alla seconda edizione, è promossa dal Comune e dall'associazione Vivi Minturno Scauri e tradotta in realtà da un'idea di Maurizio Stammati, direttore artistico del Teatro Bertolt Brecht di Formia. La mitica Ape tre ruote - osserva Stammati - nasce nell'immediato dopoguerra, quando in pochi potevano permettersi un veicolo commerciale o un'automobile. Da allora ha trasportato ogni cosa e ogni persona, accompagnando l'Italia in una rinascita piena di speranze. Per questo il collettivo Bertolt Brecht ha scelto di trasformare l'ape in un piccolo teatro vagante pieno di musica, colori e avventure del burattino più popolare e più legato ai sorrisi dei bambini: Pinocchio.

L'Ape Teatro Brecht annuncia il suo arrivo tra le strade e i quartieri, col suo carico di musicisti e burattinai e nelle sue soste si trasforma in un vero e proprio teatrino per raccontare le avventure dell'immortale Pinocchio. La favola del Collodi aggiunge Stammati - trova nell'Ape Teatro un luogo fantastico e sorprendente dove, tra cantastorie che ne raccontano i quadri principali, burattini che animano i personaggi più rappresentativi e attori che ne interpretano i passaggi più esaltanti, si riesce a far vivere un'esperienza unica ricca di sorprese e avventure.

