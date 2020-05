Formia, denunciato per maltrattamenti dei genitori

Disoccupato 44enne viveva in casa dei genitori, con i quali aveva però liti frequenti tanto da costringere questi ultimi, preoccupati per le intemperanze del figlio, a denunciare le continue vessazioni ai carabinieri di Formia. I militari hanno dato esecuzione in mattinata all’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Cassino nei confronti del 44enne, accusato di maltrattamenti in famiglia, a carico del quale sono stati disposti l’allontanamento dall’abitazione familiare nonché il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore ai 500 metri dai luoghi frequentati dai suoi genitori. © RIPRODUZIONE RISERVATA