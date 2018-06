Fondi, ladro d'appartamento sorpreso dalla proprietaria tenta di appiccare il fuoco: arrestato

Stava rubando all'interno di un'abitazione di Fondi, quando la proprietaria l'ha scoperto ha tentato di incendiare la casa avvicinandosi con un accendino alla bombola di Gpl che si trova nel giardino, tutto questo urlando in maniera scomposta "Allah akbar". E' successo sabato pomeriggio in via delle Marne dove sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fondi, la signora è riuscita infatti a chiamare immediatamente il 113, che hanno arrestato l'uomo, un cittadino egiziano, Khattab Abdalla Ahmed Abdalla, 27 anni, che dovrà rispondere dei reati di tentato furto in abitazione, danneggiamento aggravato, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio.



L'uomo ha un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in fase di rinnovo, e non ha segnalazioni di polizia giudiziaria.

Luned├Č 18 Giugno 2018



