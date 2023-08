Febbre Dengue, caso accertato al Circeo: disposta disinfestazione straordinaria. Trasmessa all'uomo dalle zanzare

Allarme a San Felice Circeo dove la sindaca Monia Di Cosimo ha appena firmato una ordinanza «a titolo precauzionale» disponendo una immediata disinfestazione sul territorio. E' accaduto infatti che ieri la Asl di Latina ha comunicato «che un soggetto affetto da Dengue contratta in altro Paese (cd. caso di importazione) ha soggiornato a San Felice Circeo». Immediatamente sono stattate le procedure previste.

Punture di insetti, quattro casi mortali in Italia da giugno: quali sintomi non bisogna trascurare

Febbre Dengue al Circeo

«Gli uffici dell’Ente si sono immediatamente attivati, secondo quanto previsto dalle indicazioni impartite dalla Regione Lazio attraverso il documento regionale di “Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi” in attuazione del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025 - si legge in una nota del Comune - In particolare, dal momento che tale arbovirosi viene trasmessa da zanzare infette, si procederà con interventi di disinfestazione straordinari che saranno eseguiti nella giornata odierna. Si specifica, onde evitare allarmismi, che si tratta di interventi precauzionali per la tutela della salute pubblica in attesa di approfondimenti e riscontri da parte della Asl».