Esperti a convegno su "Gaeta nella rotta di Enea"

Venerdì 15 Ottobre 2021, 19:46

Gaeta nella rotta di Enea. E’ al centro del convegno su che si terrà domani 16 ottobre, alle 9, nell’aula consiliare del Comune di Gaeta ed al quale prenderanno parte esperti archeologici navali e subacquei. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la città del Golfoe la Rotta di Enea, itinerario culturale certificato dal Consiglio d’Europa. Gaeta, l’antica Caieta, figura nell’Eneide – poema composto da Virgilio tra il 29 e il 19 a.C. – come una delle tappe finali del travagliato viaggio nel Mediterraneo compiuto dall’eroe motologico, che lo condusse, dopo la distruzione di Troia, la sua città, dall’Asia minore alle coste del Lazio.

La Rotta di Enea collega non solo idealmente cinque Stati moderni (Turchia, Grecia, Albania, Tunisia e Italia) attraverso 21 tappe che seguono fedelmente il percorso virgiliano. Il convegno, presieduto da Roberto Pertriaggi, si svolgerà in presenza, con possibilità di collegarsi in diretta streaming.