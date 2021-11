Agricoltura, giornata del ringraziamento: un esercito di trattori invade le vie di Borgo Montenero

Un esercito di oltre 130 trattori si è riversato ieri mattina su Borgo Montenero, vicino San Felice Circeo, per la celebrazione della giornata del ringraziamento. Ad organizzare l'evento sono stati due giovani agricoltori della zona che hanno coinvolto l'amministrazione comunale. All'evento hanno partecipato anche persone provenienti dai Comuni limitrofi. I partecipanti si sono ritrovati in Piazza IV Ottobre che è stata letteralmente invasa dai trattori. Gli agricoltori hanno preso parte alla messa presso la parrocchia di San Francesco d'Assisi. Al termine della funzione religiosa il parroco padre Bruno Mustacchio, alla presenza anche del sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni, del vice sindaco Luigi Di Somma e dell'assessore Felice Capponi, ha benedetto tutti i mezzi agricoli presenti. Una tradizione molto sentita da parte degli agricoltori dell'Agro Pontino che purtroppo lo scorso anno non era stata celebrata a causa della pandemia. La scorsa settimana la giornata del ringraziamento provinciale della Coldiretti di Latina si era svolta a Pontinia, presso la Parrocchia Sacra Famiglia di Quartaccio alla presenza del sindaco Eligio Tombolillo, del direttore provinciale della Coldiretti Latina Carlo Picchi e del presidente provinciale Devis Carnello. All'organizzazione dell'evento ha collaborato l'associazione Ponte Bianco. Incontri e manifestazioni che dimostrano la profonda vocazione agricola dell'Agro Pontino.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA