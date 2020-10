Esercitazione "Prometeo 2020" antidrone al poligono di Foceverde

Il poligono di Foce Verde ha ospitato l'esercitazione "Prometeo 2020" svolta dal Centro di Eccellenza Counter - Mini/Micro Aeromobili a Pilotaggio Remoto di Sabaudia. L'attuale livello di minaccia e l'attenzione internazionale circa l'impiego di droni per scopi illeciti, ci pongono di fronte alla necessità di individuare soluzioni in grado di conferire agli operatori una capacità di risposta sia all'estero che nelle operazioni di sicurezza urbana. Il centro, guidato dal colonnello Giorgio Cozzolino, che ha raggiunto la piena capacità operativa ad aprile 2020, ha condotto l'esercitazione nel rigoroso rispetto dei protocolli legati all'emergenza sanitaria relativa al COVID-19. L'attività ha avuto l'obiettivo di formare e addestrare gli operatori anti drone dei reparti controaerei e di condurre attività di sperimentazione finalizzate allo sviluppo e ricerca di nuovi sistemi, sempre più performanti ed efficaci, per il contrasto a questa minaccia. Le attività addestrative come la "Prometeo 2020" dimostrano

chiaramente come l'Esercito si stia preparando ad affrontare anche la nuova potenziale minaccia dei droni. L'esercitazione ha consentito ai frequentatori del corso di acquisire la preparazione e le conoscenze necessarie per utilizzare i sistemi C-M/M APR Anti Drone Detecting and Dysabling System (AD3S) e Drone Dome. Nel corso delle attività addestrative sono stati presentati ai frequentatori nuove piattaforme di contrasto alla minaccia drone, tra i quali il fucile jammer "Watson". Testate anche alcune nuove tecnologie di tipo "Drone Hunter" e "Gps Spoofing".



© RIPRODUZIONE RISERVATA