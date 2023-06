​Latina, escono dal carcere e festeggiano con una cena di pesce da 2mila euro: condannati tre Casamonica

Avevano trascorso una giornata a Latina, in centro e al lido, per festeggiare l'uscita dal carcere di Diego Casamonica. Insieme a lui anche Guido e Marco Casamonica, entrambi di 23 anni. Le cene di lusso a base di pesce - per un conto da a 1600 euro non sono state pagate, anzi: gli uomini hanno preteso soldi dai gestori vantando l'appartenenza al clan. I fatti risalgono al 9 marzo scorso, ma solamente oggi è arrivata la sentenza per i tre arrestati con l'accusa di estorsione e tentata estorsione.

Diego Casamonica è stato condannato a 5 anni e 4 mesi e al pagamento di una multa di mille euro, Guido a 3 anni e 8 mesi e Marco a 3 anni e 2 mesi e 800 euro di multa.

Nelle precedenti udienze, l'accusa rappresentata dal procuratore capo della Repubblica Giuseppe De Falco aveva sottolineato che il comportamento dei tre uomini intendeva «affermare il dominio sul territorio in forza della caratura criminale della famiglia di appartenenza».

Il racconto

Le due vittime hanno raccontato che la sera del 9 marzo scorso gli indagati, dopo aver consumato una cena da 1.600 euro pretendevano di andare via senza pagare il conto e di avere anche 700 euro in contanti, vantando appunto la loro appartenenza al clan Casamonica. I tre, senza riuscire a farsi consegnare il denaro richiesto, erano riusciti ad uscire senza saldare la cena.

Lo stesso comportamento è stato adottato anche nei confronti di una struttura ricettiva adiacente, ma anche in quel caso i tre sono usciti a mani vuote. Nel corso dell'indagine è poi emerso che gli indagati, quello stesso pomeriggio, si erano trattenuti per diverse ore in un bistrot nel centro cittadino dove avevano consumato cibi e bevande costoste per 600 euro senza pagare.