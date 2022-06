Erba alta nel centro storico, la denuncia del comitato

Erba alta a Cisterna Vecchia, insorge il comitato di quartiere. «È da più di un mese che aspettiamo il taglio delle erbacce nei vicoli del centro storico della città di Cisterna – spiega il presidente del comitato di quartiere, Giuseppe Cimmino, mostrando le foto dello stato dei luoghi – tra le mura e i selci in particolare. In via di porta Agrippina, è persino crescita una pianta di Fico. Non viene effettuato il diserbo laddove è necessario e alcuni cittadini provvedono in autonomia a pulire intorno alle proprie abitazioni. Abbiano festeggiato la Madonna del Divino amore tra le erbacce, auspichiamo interventi puntuali da parte dell’amministrazione».