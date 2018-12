Encomi ai militari e scambio d'auguri, il generale Rispoli in visita ai carabinieri di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visita ai Carabinieri del comando provinciale di Latina da parte del comandante della Legione Lazio, il generale di divisione Andrea Rispoli. L'occasione per consegnare riconoscimenti a ufficiali e militari che si sono distinti in operazioni di servizio (è possibile scaricare tutti i nomi qui ) ma anche per lo scambio di auguri natalizi.L'incontro si è svolto presso il Circolo Ufficiali del 4^ Rtm Aeronautica di Latina-Borgo Piave, dove è stato accolto dal comandante della caserma dell’Aeronautica pontina, generale di brigata Vincenzo Falzarano e dal comandante provinciale dell’arma, colonnello Gabriele Vitagliano. Presenti anche ufficiali, sottufficiali e carabinieri, provenienti dalle rispettive articolazioni dei comandi territoriali, unitamente ad alcuni rappresentanti dell’associazione nazionale carabinieri.Il comandante della Legione Lazio ha sottolineato «l'importanza del servizio quotidiano, da svolgere con attenzione, responsabilità e adesione alle aspettative dei cittadini, come fate già ogni giorno». Cittadini «affidati alla nostra custodia, per un'attività che appare semplice nei fondamentali ma è difficile da mettere in pratica quotidianamente»