Elezioni Aprilia, spoglio in corso: testa a testa Caporaso-Principi

Elezioni di Aprilia, risultati in diretta e video live sulla pagina Facebook del Messaggero Latina

Ore 16.51

Con i dati di 19 sezioni su 52, Lanfranco Principi è in testa di un soffio su Luana Caporaso: 4.587 voti e il 45,2% per il candidato del centrodestra, 4.476 voti e il 44.13% per l'esponente civica. Andrea Ragusa del Movimento 5 Stelle è al 3,7%, Angelo Casciano al 3,3% e Carmen Porcelli al 3,0%.

Ore 16.25

Con 6 sezioni su 52 scrutinate, al momento in testa Caporaso con 2025 voti e Principi 1927, a seguire gli altri candidati. Lo spoglio sta procedendo in maniera spedita, ma la situazione è ancora incerta.

Ore 16.15

Attesa per i risultati. Luana Caporaso è già nel suo point elettorale con il suo staff.



Da sinistra a destra: Andrea Virgini di spalle, Luana Caporaso, Davide Tiligna (uno dei candidati sindaco), Filippo Treiani dello staff.



Si sono chiuse ufficialmente alle 15 le urne per la tornata amministrativa 2023.

Ad Aprilia il primo dato disponibile riguarda l'affluenza. Nel comune pontino hanno votato 30.127 persone su 56.666 aventi diritto, pari al 53,17%. Sono stati 14.777 i maschi andati alle urne e 15.350 femmine. E' il dato più basso di tutta la provincia di Latina.

È iniziato ufficialmente lo scrutinio delle schede. Cinque i candidati che si affronteranno: Luana Caporaso per la coalizione civica, Lanfranco Principi per lo schieramento di centrodestra, Andrea Ragusa per il Movimento 5 Stelle, Carmen Porcelli sostenuta dalla lista CambiAprilia e Angelo Casciano sostenuto da Fiamma Tricolore e Amici per l'Italia.