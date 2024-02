Eccellenza Lazio, Terracina supera Unipomezia e vince la Coppa Italia

Il Terracina raccoglie l'eredità dell'Insieme Formia e vince la Coppa Italia di Eccellenza al termine di una partita tiratissima. Il successo per la squadra guidata da Mauro Pernarella è arrivato ai supplementari dopo che i novanta minuti regolamentari erano finiti 0-0. Al quinto del secondo tempo i tirrenici sono andati in gol con Sokou Camara, per tutti il migliore in campo, ma un quarto d'ora dopo la doccia gelata, l'Unipomezia agguanta il pareggio con Piro. Mentre tutti aspettano il colpo decisivo di Bellante, il bomber terracinese campocannoniere del girone B, i minuti passano e il risultato non cambia. I tempi regolamentari finiscono 1-1. Si va ai supplementari. Al sesto del primo tempo supplementare è Massimiliano Carlini a risolvere il match dopo aver fallito una rete facile facile. Il risultato non cambia più, la finale finisce 2-1 per il Terracina. I tigrotti alzano la coppa e sui social danno appuntamento ai tifosi: «Stiamo arrivando, appuntamento in piazza Mazzini». Una stagione incredibile, attualmente i pontini sono secondi nel girone B proprio dietro l'Unipomezia.

