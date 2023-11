E' scomparso Angelo Picano, per decenni presidente dell'Itri calcio

Il mondo dello sport è in lutto a Itri per la scomparsa di Angelo Picano, l’imprenditore 83enne del settore autotrasporti che per decenni è stato il popolarissimo presidente della società calcistica itrana, di cui ha fatto parte, con funzioni dirigenziali, per oltre 60 anni . Un uomo schivo, generoso, appassionato di sport, sempre vicino al calcio dei più grandi ma anche a quello dei giovanissimi, dei ragazzini, molti dei quali strappati ai pericoli della strada e aiutati a respirare un clima di leale competizione nella grande famiglia dello sport itrano. ”Con lui – recita oggi un commento sui social - se ne va quel calcio tipico che abbiamo amato sui campi improvvisati dei prati o nelle aggreganti aree degli oratori.

Ma resta, fulgida, la sua lezione di vita!”. Commosso anche il ricordo di Elena Palazzo, già vice sindaco di Itri e attuale assessore regionale all’ambiente e allo sport: “Con Angelo Picano se ne va un uomo d'altri tempi, un simbolo del calcio itrano. È stato un secondo papà per tante generazioni di calciatori, ai quali ha trasmesso la propria passione per il pallone e i più alti valori morali, guidandoli a tante vittorie sul campo e nella vita”. I funerali si svolgeranno domani, giovedì, alle 15.30, nella chiesa dell’Annunziata a Itri.