E' operativa "InformaLatina", la app per segnalare al Comune quello che non va

Da questa mattina è operativo il portale InForma Latina che «attraverso il web promuove la partecipazione civica alla tutela e al miglioramento del territorio urbano» del capoluogo pontino. Si apre così finalmente un canale di comunicazione «interattivo e bidirezionale tra i cittadini e il Comune».Si potrà accedere al servizio dall’interfaccia web ma anche scaricando gratuitamente l’app per smartphone e tablet per il momento per la piattaforma Android, mentre per la piattaforma iOS bisognerà ancora attendere perché la Apple non ha inteso per il momento rilasciarla.«InForma Latina permette al cittadino di collaborare alla raccolta delle informazioni riguardanti le condizioni del decoro urbano della città e di eventuali disservizi - si legge sul portale - dando la possibilità al Comune di ottenere un flusso informativo più ampio e capillare da poter utilizzare per ottimizzare al meglio le analisi delle problematiche del territorio. Inoltre permette all’amministrazione di mettere a disposizione in maniera diretta al cittadino una serie di dati utili per vivere al meglio le attività svolte in città: eventi, informazioni utili e nuovi progetti».Ovviamente bisogna registrarsi sul portale (questo è il link) - l'operazione dura meno di un minuto - e poi sarà possibile inviare messaggi e foto in una delle categorie previstema si potrà anche essere informati su ciò che avviene in città, infatti a breve ci si potrà registrare per ricevere una newsletter, mentre già ora si può sapere quali sono i patti di collaborazione attivi sul territorio e dove sono posizionate le postazioni dei defibrillatori.Alle 14 il Comune presenterà il progetto lanciando in rete un video in cui l'assessora Cristina Leggio illustrerà le funzioni e gli obiettivi di "InformaLatina".