Ragazzo di 20 anni arrestato con oltre un chilo e mezzo di droga

Un ragazzo di appena 20 anni è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di oltre 1,5 chilogrammi di droga. Il ragazzo deve rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri di Pontinia, nell’ambito della quotidiana attività, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che il giovane potesse detenesse illecitamente droga e hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare. Lui si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti dei militari che hanno rinvenuto, nella sua disponibilità circa 750 grammi di hashish suddivisa in panetti e circa 780 grammi di marijuana contenuta in diverse buste, pronta per essere suddivisa in dosi, trovate assieme allo stupefacente, infatti, diverso materiale per pesare la sostanza, suddividerla e confezionarla in dosi. Condotto in caserma l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e poiu tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.