Sabato 20 Novembre 2021

I CONTROLLI

Continua e si intensifica nel capoluogo pontino l'attività di monitoraggio e controllo del territorio, dal centro alle periferie cittadine più interessate da fenomeni legati alla delinquenza. Proprio nel corso di questo servizio i carabinieri si sono imbattuti in un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Una mirata attività info investigativa finalizzata in particolare al contrasto del fenomeno dello spaccio ha condotto i militari su una pista giusta, portandoli a scoprire e a sequestrare quasi un chilo di droga. Il blitz risale allo scorso 17 novembre.

I carabinieri della stazione di Latina hanno rinvenuto lo stupefacente all'interno di un ripostiglio di una limitrofa palazzina. In una busta di plastica erano nascosti 11 panetti di hashish, del peso complessivo di 900 grammi.

Si trattava di un locale comune di un edificio popolare, probabilmente adibito a cantina e dunque potenzialmente utilizzato da molti condomini. Nessuna traccia apparente che potesse far risalire al proprietario o ai proprietari dello stupefacente. Inoltre, all'interno della palazzina non risulta dalle indagini la presenza di spacciatori noti alle forze dell'ordine. La droga è stata immediatamente sottoposta a sequestro e ora i militari hanno inviato le indagini.

Si punta a comprendere se sia presente un'attività di spaccio nella zona o se l'hashish sia stato lasciato in quel luogo preciso per qualcuno.

SEZZE

Nel comune di Sezze invece i militari hanno denunciato due uomini, di 25 e 31 anni, per lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In piazza hanno trovato il più giovane con una vistosa ferita alla mano sinistra, mentre il 31enne era già al punto di primo soccorso per farsi medicare una ferita analoga alla mano destra. Quest'ultimo, sottoposto a una perquisizione, è stato trovato in possesso di un seghetto utilizzato per le potature, con cui entrambi si erano feriti nel corso di una lite.

La.Pe.

