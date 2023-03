"Donne con disabilità, violenze e diritti", oggi il convegno a Latina

C’è un fenomeno drammatico poco conosciuto anche se i numeri e le statistiche dimostrano che, purtroppo, è molto diffuso: si tratta della violenza di genere ai danni di donne con disabilità. Violenza che può essere fisica, psicologica ma anche istituzionale. E’ a questa delicata e complessa tematica che è dedicato il convegno promosso dall’associazione “Officina della Fantasia” dal titolo “Una giustizia (in)accessibile. Donne con disabilità, violenze e diritti” che si terrà oggi, alle ore 17, nella sala De Pasquale del Comune di Latina. Sarà un momento di approfondimento, riflessione e dibattito grazie ad alcune testimonianze e alla partecipazione di professionisti e istituzioni che operano in queste situazioni difficili.

«Esiste una violenza di cui non si parla, che resta celata perché è quella in cui si sommano stereotipi e si intrecciano disparità e che, per essere correttamente letta, deve incrociare competenze e capacità di comprensione. - ha dichiarato Antonella Castiello , presidente dell’Officina della Fantasia - La violenza che colpisce le donne con disabilità è una violenza subdola è molto frequente con dati statistici che neanche immaginiamo, le donne con disabilità hanno più difficoltà ad essere credute, hanno meno risorse e strumenti per essere credute meno strumenti a disposizione per salvarsi. Parleremo di questo al convegno dando voce a queste donne» ha concluso la presidente Castiello che da oltre dieci anni è impegnata su queste tematiche nella speranza di vedere presto cambiare la difficile situazione.

Con Antonella Castiello, interverranno vari professionisti e rappresentanti istituzionali, in particolare: Zoe Rondini, blogger, professoressa e consulente Rai3; l’europarlamentare Ppe e assessore regionale “Rete delle donne” Luisa Regimenti; l’avvocato Liliana Tari; la presidente del Centro donna Lilith Francesca Innocenti; il consigliere regionale Angelo Tripodi e la psicologa e psicoterapeuta Cristina Pansera. Modera il convegno l’avvocato Monica Nassisi, presidente de “La giusta difesa aps”. Ingresso libero.