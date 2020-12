Disagi un po' ovunque nel territorio della provincia. Problemi con l'elettricità e con l'acqua a San Silviano, nel Comune di Terracina. Danni alle colture, con allagamenti provocati dall'esondazione del fiume Amaseno nei territori di Priverno, Prossedi e Roccasecca. Sono intervenuti i nuclei della Protezione civile di Priverno.

Massima allerta, timori e raffica di disagi anche a nel territorio di Fondi, in concomitanza con l'ultima ondata di maltempo. Che ha messo a lungo ko la centrale di Vetere, l'impianto di sollevamento idrico che serve in particolare la città della Piana e il vicino Comune di Itri. Per permettere la riparazione dell'improvviso guasto, di natura elettrica, i rubinetti delle aree di riferimento sono rimasti a secco per alcune ore. Ma le intemperie hanno portato pure diversi blackout. E altri, immaginabili problemi legati all'ingrossamento dei corsi d'acqua: vari canali si sono alzati ben oltre il livello di guardia e hanno rischiato di esondare, a partire dal Pedemontano e da quello che scorre in località Sette Acque. Fine settimana di lavoro no stop per il Centro operativo comunale di protezione civile di Priverno. In prima linea, tra centro urbano e soprattutto periferie, squadre di vigili del fuoco, Falchi di pronto intervento e personale della Municipale. Per non lasciare nulla al caso, il Coc ha predisposto la vigilanza idraulica su tutti i fiumi e i canali anche di notte.



