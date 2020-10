Primo caso di chiusura all’interno di una struttura sanitaria da quando è scattata l’emergenza Covid 19. Il blocco operatorio della casa di cura “Città di Aprilia” è stato chiuso precauzionalmente dopo che sei operatori sono risultati contagiati. Timori anche al “Santa Maria Goretti” di Latina per un medico - fra l’altro proprio di malattie infettive - e un infermiere della sala operatoria risultati positivi al tampone. Sono scattate le misure di sicurezza, ma finora gli esami hanno dato esito negativo. È il segno che funzionano i dispositivi di protezione individuale.

La situazione, intanto, si aggrava di giorno in giorno. Sono saliti a 90 i ricoverati e gli attualmente positivi (732) hanno superato i guariti (669) come a inizio pandemia. Ieri altri 49 contagi in provincia di Latina, mentre l’ospedale in fase di riorganizzazione rischia di implodere. Preoccupati gli operatori. In soli sei giorni i casi del mese di ottobre fanno registrare lo stesso numero di quelli del mese di aprile. Una situazione che sembra ormai incontrollabile.

Leggi anche Covid, in provincia di Latina altri 49 casi (20 solo nel capoluogo): sempre più in emergenza

Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA