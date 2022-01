Covid, 1.561 nuovi positivi a Latina e provincia

Sono 1.561 i nuovi positivi a Latina e provincia secondo i dati forniti nel bollettino quotidiano della Asl.

Nel capoluogo si registrano 326 casi, 315 ad Aprilia che si conferma una delle località più esposte anche per la minor percentuale di vaccinati sia rispetto alla media nazionale che provinciale.

Due i decessi registrati, 11 i ricoveri, 5.527 le vaccinazioni nelle ultime 24 ore.

LA SITUAZIONE NEL LAZIO

«Oggi nel Lazio su 14.821 tamponi molecolari e 87.107 tamponi antigenici per un totale di 110.232 tamponi, si registrano 14.821 nuovi casi positivi (-493), sono 13 i decessi (-13), 1.945 i ricoverati (-1), 206 le persone nelle terapie intensive (-1) e +7.081 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. I casi a Roma città sono a quota 7.488. Oggi in calo i decessi, i ricoveri e l'occupazione delle terapie intensive». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nel dettaglio.

Nella Asl Roma 1 sono 2.766 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 3.049 i nuovi casi e nessun decesso. Asl Roma 3: sono 1.673 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 4 sono 676 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 5 sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl Roma 6: sono 1.849 i nuovi casi e 1 decesso Nelle province si registrano 3.660 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone sono 1.049 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl di Latina sono 1.561 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella * Asl di Rieti sono 485 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo sono 565 i nuovi casi e 3 i decessi.

I DATI DI LATINA E PROVINCIA