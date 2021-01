Coronavirus, lutto nell'Arma dei Carabinieri: morto appuntato in servizio a Latina

Lutto nell'Arma dei carabinieri al comando provinciale di Latina per la scomparsa - a causa del Covid 19 - dell'appuntato scelto Alessandro Cosmo, 52 anni, in servizio al nucleo informativo. Il militare era ricoverato dal 22 novembre all'ospedale "Santa Maria Goretti" e le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni.

APPROFONDIMENTI LATINA Coronavirus, positivo in fuga tra Latina e Roma: i carabinieri lo...

A esprimere cordoglio il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo: «Una notizia dolorosa per tutta la Difesa. Mi unisco al dolore dell’Arma dei Carabinieri che oggi piange un altro suo uomo. Stringo in un forte abbraccio la moglie e i figli dell'appuntato scelto qualifica speciale Alessandro Cosmo, prematuramente scomparso. La più profonda riconoscenza giunga a tutti i Carabinieri d’Italia per il grande lavoro che stanno svolgendo al servizio del Paese e dell’intera comunità. In questo momento di profonda commozione, ringrazio tutti gli uomini e le donne delle Forze armate che continuano a svolgere i propri compiti con generosità e altruismo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA