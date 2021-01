Covid, lutto all'ospedale "Goretti": morta un'infermiera del distretto

Lutto all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina per il decesso di Lorella Molinari, un'infermiera di 55 anni. La donna era stata colpita dal Covid 19 in forma molto grave e trasferita a Roma, dove era stata intubata. Nel pomeriggio è arrivata la triste notizia in ospedale, dove tra l'altro lavora come dirigente della geriatria il marito dell'infermiera.

Lorella aveva lavorato in ospedale per tanti anni e poi era stata trasferita al poliambulatorio di Largo Celli, dove si svolgono le analisi cliniche. Dai colleghi viene ricordata come una professionista disponibile e sempre con il sorriso. «Un'infermiera piccolina ma con un cuore grande e sempre sorridente» - dicono alcuni conoscenti.

