Coronavirus, un positivo in fuga tra Latina e Roma: lo cercano Asl, polizia e carabinieri

Tra i tre casi positivi al coronavirus riscontrati ieri in provincia di Latina uno preoccupa la Asl più degli altri. Infatti un uomo di 50 anni, nato in Romania che si era presentato l'altro ieri alla Clinica Città di Aprilia con sintomi da covid-19. Immediatamente portato al Goretti e sottoposto a tampone ha però lasciato la struttura sanitaria e quando la Asl, all'esito del tampone negativo, ha provato a rintracciarlo nel domicilio indicato in ospedale non lo ha trovato. Immeditamente è scattato l'allarme. Il dipartimento di prevenzione della Asl ha informato polizia e carabinieri dell'accaduto e chiesto aiuto per trovare l'uomo che deve essere subito messo in isolamento.

Ma i casi riscontrati ieri erano tre. Un caso è stato individuato a latina, si tratta di una donna immunodepressa che è stato ricoverata a Malattie Infettive. Il terzo caso è quello di un uomo di Pontinia che aveva dovuto accompagnare la moglie, malata oncologica, a Milano per una visita al ritorno ha manifestato i sintomi. L'uomo è stato ricoverato a Malattie infettive.

Fortunatamente non si registrano nuovi decessi (che in totale restano 36). I casi totali sono 570, i guariti sono 504, mentre i pazienti attualmente positivi salgono a 30, dei quali 13 ricoverati e 17 curati a casa.

