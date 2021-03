Covid, ad Aprilia preoccupano le scuole dell'Infanzia: plessi chiusi alla Morante e alla Leda

Coronavirus ad Aprilia, preoccupano le scuole. Il contagio dilaga e la Asl sta monitorando ogni situazione per capire cosa fare. In quest'ultima settimana sono stati sanificati numerosi istituti, 19 in tutto le classi in quarantena. Chiusi i plessi dell'Infanzia della scuola Leda in via Carano (dove la situazione appare molto delicata per il numero di contagi rilevato in queste ore) e della scuola Elsa Morante in via Cavalieri di Vittorio Veneto (in questo caso è risultato positivo un operatore scolastico della Palazzina C, 7 sezioni coinvolte). In quarantena anche due classi della Deledda e 3 della Pascoli. L'assessorato ai Lavori Pubblici ha pianificato ed effettuato tempestivamente le sanificazioni necessarie: "Seguiamo attentamente ogni vicenda - ha detto la delegata al ramo, Luana Caporaso - sono in continuo contatto con i dirigenti scolastici per intervenire tempestivamente". Le lezioni in molti casi e dove è possibile proseguono in DAD. Il contagio riguarda i docenti, ma anche i ragazzi. Attesa anche la decisione sull'eventuale chiusura dei parchi. Il sindaco Antonio Terra sta partecipando ad un vertice con la Prefettura.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Coronavirus, bollettino del Lazio: oltre oltre 1.500 nuovi contagi, a... LATINA Covid, 147 nuovi contagiati e tre morti in provincia di Latina. Boom... LATINA PAY Covid, tanti casi e di nuovo la variante

Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA