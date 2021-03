5 Marzo 2021

LA SITUAZIONE

In provincia di Latina nuovi casi di variante inglese e il dato più alto dei contagi dallo scorso 5 febbraio. I nuovi positivi crescono ovunque e la curva si alza rapidamente in tutti i comuni e nel resto del Lazio raggiungendo complessivamente quota 1.702. Sul territorio pontino invece sono 178, a cui si aggiungono cinque contagi di cittadini residenti fuori provincia. Oltre al fronte delle scuole si apre anche quello della mutazione del virus che questa volta, dopo la famiglia residente a Sabaudia, si affaccia nel comune di Aprilia dove risulta contagiato un nucleo familiare.

Tutto è partito da una donna risultata positiva nei giorni scorsi al tampone molecolare e per la quale i referti dell'istituto Spallanzani hanno certificato appunto la variante. A stretto giro sono risultati positivi anche i figli grandi e il marito, quest'ultimo trasferito d'urgenza e ricoverato ieri all'ospedale dei Castelli per una grave forma di polmonite. Il dipartimento di prevenzione ha fatto partire il tracciamento dei contatti, le quarantene e le relative operazioni di screening con l'obiettivo di contenere la diffusione, dal momento che la signora lavora nel deposito di un supermercato di Aprilia.

ALLERTA CORI

Un'altra situazione di grande attenzione arriva poi dal comune di Cori, in particolare da una casa famiglia che ospita minori in cui è stata riscontrata la positività di un bambino e sono stati sottoposti a tampone anche gli altri presenti all'interno della struttura che frequentano le scuole della zona. Proprio sulle scuole la guardia resta altissima perché sono complessivamente 73 le classi attualmente in quarantena nella provincia. A Latina, nonostante la decisione di lasciare aperti il liceo Manzoni, il Majorana e la media Leondardo Da Vinci dove ci sono complessivamente 13 classi in quarantena, il tavolo in prefettura tornerà a riunirsi nella giornata di oggi per valutare i risultati dei tamponi effettuati sugli studenti delle classi in quarantena e stabilire se effettivamente gli istituti coinvolti possano proseguire con la didattica in presenza.

LA MAPPA

Si torna di nuovo a sfiorare i 200, con situazioni di criticità che si moltiplicano in ogni comune. A Latina che si attesta ormai su più di 30 casi al giorno c'è un nuovo problema per una troupe cinematografica venuta per girare un film e ospite di due diversi alberghi della città: cinque persone dello staff sono risultate positive al test rapido e ora si attende l'esito del molecolare per poi provvedere all'eventuale trasferimento in strutture covid al di fuori del territorio pontino.

C'è da segnalare anche la condizione di Fondi che conta 23 positivi (55 solo nei primi quattro giorni di marzo), di cui 10 giovani tra i 15 e i 22 anni, e ben 15 classi in quarantena. Altri 20 casi sono stati registrati a Terracina, 17 a Cisterna, 16 ad Aprilia, 15 a Formia, 10 a Pontinia, otto a Cori, sei a Gaeta, cinque a Minturno e San Felice, tre a Itri, Sermoneta e Sonnino, due a Castelforte e nel comune zona rossa di Roccagorga, Sabaudia, Santi Cosma e Damiano e Sezze, un solo contagio infine a Bassiano. Per il secondo giorno consecutivo nessun decesso: le vittime pontine restano 415 dall'inizio della pandemia.

Laura Pesino

