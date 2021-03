Covid, 147 nuovi contagiati e tre morti in provincia di Latina. Boom di casi a Cisterna e Ponza

Un lieve calo rispetto a ieri, ma il numero dei nuovi contagi in provincia di Latina resta sempre alto. Nelle ultime 24 ore la Asl pontina ha riscontato 147 nuovi contagiati, purtroppo ci sono anche tre nuove vittime: una a Roccagorga, una ad Aprilia e una a Gaeta. Schizzano i nuovi positivi a Cisterna: sono 29. Ventiytre i casi nel capoluogo, 12 a Formia e dieci ciascuno a Pontinia e Terracina. Preoccupazione anche a Ponza dove sono stati riscontrati 14 casi. Questa la mappa completa dei contagi:

La Asl ha riscontrato nelle ultime 24 ore anche 134 pazienti guariti dal Covid. Oggi pomeriggio in prefettura si terrà il tavolo convocato per valutare la situazione nelle scuole pontine (fino a ieri erano 73 le classi in quarantena) e la situazione di Roccagorga che da due settimane è in zona rossa.

Ultimo aggiornamento: 15:06

