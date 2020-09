Coronavirus, altri 13 positivi in provincia di Latina. Drive in straordinari ad Aprilia e Formia

Un trend inarrestabile, meno casi di ieri ma un totale di contagi che continua a essere da record. «Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 13 nuovi casi positivi, di cui 11 trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna di Latina (2), di Latina (2), di Pontinia (1), Roccagorga (1) e di Sabaudia (1). Non si registrano nuovi decessi».

Lo rende noto la Asl di Latina nel consueto bollettino quotidiano. Con quelli odierni salgono a 1.144 i contagi da inizio pandemia, la prevalenza (casi ogni 10.000 abitanti) arriva a 19,89, i guariti da marzo a oggi sono 622, i deceduti 38, le persone attualmente positive 484, 416 delle quali seguite a domicilio.

Attivati due drive in straordinari «in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente», ad Aprilia e Formia per l’esecuzione del test rapido (“antigenico”) volto alla rilevazione del coronavirus. Sono aperti oggi - sabato 26 - e domani, domenica 27 settembre ad Aprilia presso l'ex stabilimento Acqua Claudia con ingresso dalla 148 Pontina. A Formia domenica 27 - lunedì 28 e martedì 29 settembre presso Cinema Multisala del mare – via Olivastro Spaventola. I test sono aperti a tutti i cittadini, esclusi quelli già in carico al dipartimento di prevenzione, quindi a coloro «principalmente domiciliati/residenti in questi Comuni, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’interno della comunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatori dell’infezione».

E' possibile prenotare il tampone registrandosi attraverso il QR code che si trova qui o seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina.it

