Cisterna, caso di coronavirus dopo un compleanno: sospese lezioni per alcune sezioni della Dante Monda

Ultimo aggiornamento: 15:57

Lezioni sospese per gli alunni di due classi del plesso scolastico Dante Monda di Cisterna. La comunicazione è arrivata nella prima mattinata di oggi ai genitori degli alunni. «Dal momento che, sono state sospese in via cautelare le attività didattiche per alcune sezioni della Scuola di Infanzia e per una classe di Scuola Primaria - questa la nota inviata alle famiglie dalla Preside - comunicherò attraverso il sito ufficiale della scuola e non individualmente alle famiglie, la ripresa delle lezioni, quando si saranno create le necessarie condizioni di sicurezza».Una decisione presa nella notte, dopo che, la Preside è stata informata dai genitori di alcuni alunni che nella serata di ieri, i bambini avevano avuto contatti con una coetanea positiva. A quel punto è scattato il protocollo di sicurezza per tutelare l'intero comparto scolastico e contrastare la diffusione di un eventuale contagio da Covid-19. Gli alunni, una 50 in tutto, verranno sottoposti a tampone e le risposte sono attese tra 24 e 48 ore . Nel caso in cui tutti risultassero negativi al test, lunedì gli studenti torneranno a sedere tra i banchi di scuola. Nel frattempo sono state attivate tutte le procedure di prevenzione, con l'intervento di una ditta specializzata per la sanificazione delle aule nel rispetto delle direttive previste.Questa la comunicazione alle famiglie pubblicata dalla preside Nunzia Malistia sul sito della scuola: «Dal momento che, sono state sospese in via cautelare le attività didattiche per alcune sezioni della Scuola di Infanzia e per una classe di Scuola Primaria, comunicherò attraverso il sito ufficiale della Scuola e non individualmente alle famiglie la ripresa delle lezioni, quando si saranno create le necessarie condizioni di sicurezza».