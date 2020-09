Covid, altri 17 casi in provincia di Latina: 7 nel capoluogo e 6 ad Aprilia

Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I contagi in provincia dicontinuano a crescere confermando i timori del manager della Asl, Giorgio Casati, e dei sindaci pontini che hanno emesso le ordinanze che obbligano all'uso delle mascherine all'aperto a qualunque ora. «Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 22 nuovi casi positivi - informa l'odienrno bollettino della Asl di Latina - di cui 20 trattati a domicilio».I casi sono distribuiti in sei comuni. Sette casi sono stati riscontrati a Latina, sei ad Aprilia (6), tre a Minturno e tre a Sabaudia, due a Formia e uno a Cisterna. Non si registrano nuovi decessi. I casi totali dall'inizio della pandemia tra i residenti salgono a 1131, di questi sono guariti in 617. L'indice di prevalenza, ovvero il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti, in provincia sale a 19,66. I contagiati attuali sono 476, di questi 67 sono ricoverati tra il Goretti e ospedali Covid di Roma, mentre 411 vengono curati a casa.