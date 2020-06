Coronavirus addio (o quasi) ancora zero casi in provincia di Latina

Ancora una giornata a "zero" rispetto al Coronavirus in provincia di Latina. Nessun nuovo caso di contagio e nessun decesso, secondo il consueto bollettino diramato dalla Asl.

I positivi da inizio pandemia restano 555, la prevalenza è di 9,65 casi per 10.000 abitanti, sono guariti finora 473 pazienti, 35 i deceduti, mentre gli attuali positivi restano 47, solo 16 dei quali in ospedale e di questi nessuno in terapia intensiva.

Di fatto è quasi un addio alla presenza del Covid 19 in provincia, anche se dalla Asl raccomandano di continuare a rispettare le regole «in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento».

Vedi anche »Coronavirus, steward in spiaggia a Latina. Coletta: «Non avranno funzione repressiva»

© RIPRODUZIONE RISERVATA