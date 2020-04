Coronavirus, salgono a 23 i morti in provincia di Latina: deceduto uomo di Cori

Salgono a 23 le vittime per Coronavirus in provincia di Latina. E' morto questa mattina, infatti, un uomo di 85 anni che era ricoverato in medicina d'urgenza all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.

L'uomo, residente a Cori, era ricoverato da alcune settimane e la sua condizioni si era aggravata negli ultimi giorni. Questa mattina il decesso.

