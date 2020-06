Coronavirus e maltempo: Fratelli d'Italia chiede al Comune proroga concessioni demaniali al 2033

Una mozione che impegna il sindaco di Latina e la giunta a prorogare le concessioni demaniali fino al 2033, come previsto dalla legge 145/2018, e ad intervenire con gli organi istituzionali superiori per la disapplicazione della direttiva Bolkestein.

L'ha presentata nei giorni scorsi il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia nel Comune capoluogo.

«Da quattro anni sentiamo il sindaco Coletta e la sua amministrazione parlare di iniziative per il lungomare e per gli operatori del settore, ma non abbiamo visto nulla di concreto.

Ad oggi gli operatori si trovano nell'incertezza più totale perché senza la proroga delle concessioni in scadenza non possono avere accesso al credito e conseguentemente alla liquidità necessaria per fare investimenti, ora più che mai necessari per fronteggiare l'emergenza legata al Covid 19 e ai danni delle ultime mareggiate. Le norme per il contenimento del contagio da Coronavirus infatti hanno costretto gli operatori ad applicare misure per garantire il distanziamento sociale, riducendo inevitabilmente la clientela e conseguentemente gli incassi. Queste disposizioni si sommano ad una spiaggia assottigliata a causa del mancato ripascimento e preda di mareggiate che non fanno che erodere ulteriormente la costa, causando anche danni alle strutture, come accaduto nei giorni scorsi». - affermano il capogruppo Andrea Marchiella, il portavoce comunale Gianluca Di Cocco e

i consiglieri comunali Nicola Calandrini, Matilde Celentano, Raimondo Tiero



