Coronavirus, un nuovo contagio in provincia di Latina e un decesso

«Un nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 88 anni». E' in maniera stringata la comunicazione odierna della Regione, attraverso "Salute Lazio", sulla situazione in provincia di Latina per il Coronavirus.

La signora deceduta è quella di Priverno e nonostante il sindaco abbia escluso contagi, dato il secondo tampone negativo, viene inserita tra i decessi legati al Covid 19 perché nel primo esame è risultata positiva a uno dei geni.

Il nuovo caso arriva, invece, da Terracina. In corso le attività di monitoraggio della Asl.

