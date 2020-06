Morta la donna di Priverno, il sindaco: «Non era positiva al Covid 19»

E' morta all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina la donna di 86 anni, originaria di Priverno, ricoverata con tampone positivo al Covid 19 dopo una serie di passaggi tra ospedali a seguito di una frattura. Era stata prima al "Fiorini" di Terracina, quindi operata al "Dono Svizzero" di Formia, infine - e solo per alcune ore - nell'istituto di riabilitazione "Franceschini" di Selva Piana, a Sabaudia. All'esito del tampone era stata trasferita.

Ieri sera, nel dare la notizia sul suo profilo Facebook, il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia ha affermato: «La positività di una nostra concittadina annunciata dalla dirigenza Asl che noi abbiamo ripreso avendo preso atto del bollettino ufficiale, in realtà è stata smentita dall'esito di un nuovo tampone, effettuato in presenza di dubbi. Nessun nuovo caso positivo, quindi da registrare. Purtroppo, e questa è davvero la notizia che ci addolora tanto, nella giornata di oggi questa nostra concittadina è deceduta, per altre cause. Che riposi in pace. Siamo immensamente dispiaciuti perché oltre al dolore per la perdita di una persona cara, i familiari hanno dovuto vivere altri disagi e affanni che si sarebbero potuti evitare»

