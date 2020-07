Coronavirus, il fotoracconto della geriatria del "Goretti". Ora l'idea di una mostra

Un'immagine l'aveva già spedita all'Enpam, l'ente previdenziale dei medici, che durante l'emergenza Covid 19 aveva lanciato una sorta di "contest" tra gli scritti. Adesso le immagini che documentano come sono andate le cose nella geriatria dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina sono raccolte in un fotolibro e il dirigente del reparto, Renato Masala, pensa a realizzare una mostra. Perché gli scatti sono molti di più e raccontano meglio delle parole la situazione che si è vissuta.

«E' stata una esperienza professionale e umana senza eguali - dice - ci siamo trovati a gestire qualcosa che non conoscevamo trasformando l'attività di routine. Ho pensato che fosse giusto documentare quello che accadeva. Lo facevo anche in passato, mi piace la fotografia, adesso con il materiale che abbiamo sarebbe bello realizzare una esposizione».

Ci sono la paura e i sorrisi, la gioia e la stanchezza, la cura ai pazienti e qualche "posa", le tute di protezione e le mascherine che hanno caratterizzato questo periodo, il carrello con i medicinali e quello con le cartelle cliniche. C'è la vita di tutti i giorni all'interno di un reparto, ma con le precauzioni che la pandemia ha imposto.

Un'esperienza documentata, un "dietro le quinte" che vale la pena di far vedere anche a un pubblico più ampio. La Asl e il Comune, ma anche una delle tante associazioni che hanno fatto donazioni all'ospedale in questo periodo, potrebbero farsi carico della mostra.

IL GRUPPO DI LAVORO

Oltre a Renato Masala nel reparto hanno condiviso l'esperienza Covid Raimondo Palombo, Remo Paoloni, Paolo Fusco, Giuseppe Straface, Valeria Di lorio, Clelia Di PippoEmiliano Coletta, Gaetano Leto, Onelia Verallo, Sandra Damiano, Angela Sanna, Maria De SalesSimona Colandrea, Stefania Calicchia, Luisa Orgiu, Anna Mattei, Beata Kolenda, Marianna Sangiorgi, Ernesto Zaccheo, Roberta De Rocchis, Bania Elena, Sabrina Maragno, Roberta Magliocca, Daniela Pagliaroli, Naomi ZlamplaIl, Marco Ricciotti e Davide Taglialatela