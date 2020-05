Reparto Covid 19, gli scatti di un medico del "Goretti" sul sito dell'Enpam

«C'è un po' tutto, dal cameratismo alla disperazione, dalla paura alla normalità». Renato Masala è un medico dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dirige l'unità di geriatria ma è anche un appassionato di foto e così ha deciso di immortalare i momenti legati all'emergenza Covid 19. Non solo, ha anche spedito le immagini alla Fondazione Enpam, l'ente nazionale di previdenza dei medici e degli odontoiatri che ha lanciato un "contest" tra gli iscritti. Inoltre l'Associazione dei medici fotografi (Amfi) ha devoluto un quarto delle risorse in cassa al Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus.

«Non sono iscritto all'associazione ma ho grande passione per la fotografia - spiega Masala - e in questo particolare momento ho fissato delle situazioni che si sono create in ospedale. Lo facevo anche prima, diciamo che questi scatti sono anche un fatto documentale, qualcosa che ci resta del periodo che stiamo vivendo»

Le immagini dicono molto di più delle parole, un "dietro le quinte" che mostra quanto accade al "Santa Maria Goretti" di Latina, ospedale di riferimento per il Covid 19 sul territorio.

