Coronavirus, un nuovo caso a Cori: riscontrato fuori dalla provincia di Latina

Zero nuovi casi riscontrati in provincia di Latina, ma un nuovo contagiato dal coronavirus individuato fuori dai confini provinciali. E' la situazione che ermerge dal bollettino quotidiano della Asl di Latina, il numero 118 dall'inizio della pandemia: «Presso l’Azienda ASL di Latina non sono stati rilevati nuovi pazienti positivi al COVID-19. Tuttavia, rispetto alla giornata di ieri, è stato notificato da altra ASL un nuovo caso di cittadino residente nella Provincia di Latina. Il caso è distribuito nel Comune di Cori (1)». Salgono così a 562 i casi totali di contagio, mentre non si registrano fortunatamente nuovi decessi: fino ad oggi il Covid ha ucciso in provincia 36 persone. Attualmente sono 25 i pazienti ancora positivi , e di di questi undici sono quelli ricoverati (nessuno è in terapia intensiva) e 14 quelli curati a casa. Ad oggi sono 501 le persone guarite. L'indice di prevalenza (ovvero il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti) in provincia è pari a 9,77

Ultimo aggiornamento: 15:48

