Coronavirus, ancora violazioni al decreto #iorestoacasa: 29 denunce dei carabinieri

Ancora decine di violazioni alle prescrizioni imposte dal decreto #iorestoacasa per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus. I carabinieri del comando provinciale di latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, hanno denunciato in tutto 29 persone.A Latina cinque quelle che hanno violato le prescrizioni, a Fondi due: uno sorpreso all’interno di un condominio senza giustificato motivo e contro la volontà degli stessi condomini e uno per violazione alle prescrizioni relative allo spostamento.A Roccagorga denunciati un uomo di 30 e uno di 31 anni sorpresi lungo la strada senza giustificato motivo. Ad Aprilia analogo discorso per un uomo di 55 anni e una donna di 54, sorpresi fra l'altro su un’autovettura risultata rubata.A Maenza denunciata una donna di 48 anni per violazione delle prescrizioni, a Lenola due uomini di 41 e 72 per lo stesso motivo. Sono nove le persone denunciate a Formia, intercettate e controllate dai militari a bordo delle proprie autovetture o a piedi senza che sapessero fornire elementi giustificativi della loro presenza. Altre due a Gaeta, sorprese mentre effettuavano operazioni abusive di scavo su un pezzo di arenile in loro concessione, asportando rocce e distruggendo beni naturali in area sottoposta a vincolo paesaggistico, violando al tempo stesso disposizioni in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica.A Terracina denunciati tre giovani sorpresi all’interno del parco “La Fossata” senza giustificato motivoA San Felice Circeo, infine, denunciato un uomo di 54 anni per aver fornito autocertificazione che dava conto di situazioni di necessità simulate.