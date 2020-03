Coronavirus, a Latina 82 casi positivi e 41 ricoverati

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano dieci nuovi casi positivi, di cui sette trattati a

domicilio». Lo comunicala Asl di Latina. «Tre pazienti confermano il cluster di Fondi. Gli altri sono distribuiti nei comuni di Latina, Lenola, Terracina, Sabaudia, Sermoneta e Formia. L’ultimo paziente è residente fuori

Provincia». In provincia i casi salgono così a 82, 41 sono i ricoverati.

«Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti positivi attualmente in carico sono 65 - spiega la Asl - Venticinque pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (9), la Terapia Intensiva del Goretti (3), la Terapia Intensiva di Formia (1) e presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti (18) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (8). Un paziente è ricoverato al Policlinico Gemelli».

I pazienti negativizzati sono attualmente 12, dei quali 8 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 4 in osservazione a domicilio. Complessivamente, sono saliti a 1.609 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 173 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Ultimo aggiornamento: 14:25

