Covid, in provincia di Latina altri 47 casi (21 ad Aprilia): i contagiati attuali sono 1021

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 47 nuovi casi positivi». L'odierno bollettino della Asl di Latina conferma che la situazione in provincia è preoccupante: dopo i 78 casi di ieri il numero dei contagiati emersi nelle ultime 24 ore resta altissimo. I casi sono distribuiti in dodici comuni della provincia pontina. Preoccupante la situazione di Aprilia con 21 nuovi casi positivi. Gli altri casi sono emersi a Cisterna di Latina (2), di Cori (3), di Fondi (1), Gaeta (4), Latina (4), Minturno (1), Pontinia (1) , Sermoneta (3), Sperlonga (1), di Sonnino (1), Terracina (5). Fortunatamente non si registrano nuovi decessi. I casi totali salgono a 1769, l'indice di prevalenza sale a 30,75 casi per 10 mila abitanti. I guariti totali sono 697. I contagiati totali superano quota mille e arrivano a 1021, di questi 926 sono i pazienti curati a casa, mentre i ricoverati scendono per la prima volta da giorni e sono 95.

Ultimo aggiornamento: 14:01

