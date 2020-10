L’imprevisto picco dei positivi al Covid 19 a Sonnino, messo in evidenza nel comunicato ufficiale dell’Asl , ha fatto storcere la bocca al quarantottenne sindaco del paese ausono, Luciano De Angelis il quale ora pensa di emettere un’altra ordinanza più restrittiva soprattutto per la movida. Infatti, ben sette sono stati i casi registrati ieri che si aggiungono agli altri sei casi tenuti in quarantena presso le proprie abitazioni, tra cui figura un bambino risultato positivo «ma che ora - spiega il primo cittadino sonninese – fortunatamente sta bene».

A lungo il Comune era stato Covid free e il sindaco anche protagonista di un video in dialetto nel quale invitava a rispettare la quarantena.

«Questi nuovi 7 casi, dopo quelli della scuola elementare di Capocroce e del borgo Cimerone, non ci volevano affatto anche se – commenta il sindaco – proprio per rassicurare la popolazione locale, ho avuto la certezza, nonostante tutto, che stanno bene» eppoi aggiunge che questi «fanno riferimento in campo locale solo a due nuclei familiari». «La popolazione deve stare tranquilla dice De Angelis ma deve assolutamente comportarsi in modo da non contravvenire né alle decisioni del Governo né tanto meno alle ordinanze sindacali esistenti ma che spero già da questa mattina, nell’incontro con il Prefetto, tenterò di sottoscriverne un’altra con alcune restrizioni più consone al delicato momento che stiamo attraversando».

Il dato sconfortante di ieri con ben 78 casi in provincia, tra cui 35 solo a Latina seguita dalla cittadina di Sonnino con 7 casi, ha non poco scosso l’ambiente dove “regna” incontrastato il sindaco De Angelis, ma dove però la tensione e i timori che la pandemia non si arresti presto, avrebbero preso il sopravvento anche se per la verità, lo stesso primo cittadino avrebbe in animo di continuare la sua battaglia dialettica con i serali sermoni audiovisivi sulla pagina di Facebook. «Ciò – secondo il primo cittadino – riuscirebbe a far comprendere ancora di più ai concittadini i danni che si corrono con la salute in questo periodo nefasto della pandemia da CoviD – 19 se non vengono applicate le regole già emanate».

