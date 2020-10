Covid, altri 24 casi in provincia di Latina: otto le città con nuovi positivi

Ventiquattro nuovi positivi in provincia di Latina, il primo bollettino di ottobre della Asl di Latina conferma una situazione critica: 447 casi (un terzo del totale) nel solo mese di settembre, e già 24 nel nuovo mese. Anche oggi casi sparsi sul territorio: ieri in dieci diversi comuni, oggi in otto. Le situazioni più critiche ad Aprilia (7 nuovi casi) e a Latina (5 casi), poi sono stati riscontrati positivi anche a Cisterna di Latina (2), Cori (1), Formia (2), Roccagorga (2), Sabaudia (3) e Sezze (2).

La Asl comunica inoltre che «a seguito di approfondimenti clinico-diagnostici, 2 casi positivi già notificati presso i Comuni di Gaeta e Latina, sono stati rivalutati come 2 casi falsi positivi e pertanto il numero dei casi totali è stato riaggiornato». Ad oggi i positivi rtotali in provincia sono quindi 1245, di questi 655 sono guariti. L'indice di prevalenza è salito a 21,64. Ad oggi sono attualmente positivi in 551, di questi 472 vengono curati a casa (dove devono restare in isolamento) mentre 79 sono ricoverati.

«Al fine di evitare inutili code - è la raccomandazione dell'Azienda sanitaria - tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato, seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf »

