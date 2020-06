Coronavirus, zero nuovi casi in provincia di Latina

Anche oggi zero casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina. E' l'ottava volta negli ultimi undici giorni che non vi sono contagi, nello stesso lasso di tempo sono stati riscontrati solo quattro nuovi casi, sono i numeri più vassi dall'inizio dell'epidemia. Dunque niente nuovi positivi e nessun nuovo decesso (restano 34 in totale). I casi totali - informa la Asl di Latina - sono fermi da tre giorni a 547, e attualmente sono in cura 88 pazienti, dei quali 61 vengono curati a domicilio e 27 sono ricoverati (ma nessuno è in Terapia Intensiva). I pazienti guariti sono dall'inizio di marzo invece 425.

La mappa regionale

Nel Lazio si registrano oggi 16 casi positivi al Covid-19, di cui 11 nella città di Roma e 5 in provincia. È quanto emerge dal report delle Asl, reso noto dalla Regione Lazio. Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: nella Asl di Frosinone non si

registrano nuovi casi positivi nè decessi, con 8 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Anche nella Asl di Latina non si registrano nuovi casi positivi nè decessi e 68 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo stesso nella Asl di Rieti, dove non si registrano nuovi casi positivi nè decessi, con 3 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Infine, nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi nè decessi, con 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

