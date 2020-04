Coronavirus, oggi tre nuovi casi in provincia di Latina

Tre nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Latina . I casi totali salgono così a 475, ma è il terzo giorno consecutivo che si registrano pochissimi nuovi casi malgrado il numero di tamponi effettuati sia costante (in media 260 al giorno). Dopo l'unico caso di ieri e gli zero casi di martedì, la crescita dei contagi resta molto bassa. I nuovi casi sono stati riscontrati a Maenza , a San Felice Circeo e a Sermoneta . Sono tutti legati a link familiari o a cluster già conosciuti e monitorati dalla Asl. © RIPRODUZIONE RISERVATA