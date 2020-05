Coronavirus, partita la fase 2: tutti in fila per l'imbarco, destinazione Ponza

Tutti in fila per l'imbarco al porto di Formia, destinazione l'isola di Ponza. Addetti di aziende che devono svolgere lavori, mezzi di rifornimento, persone che desiderano raggiungere l'isola per incontrare i congiunti che non vedono da tempo.

Massima attenzione, controllo della temperatura, ma preoccupazione sull'isola dove molte delle attività non sono ancora riaperte. Già all'inizio dell'epidemia era stato chiesto che ci fossero verifiche in partenza, cosa che è poi avvenuta, ma a Ponza non si è verificato alcun contagio e gli isolani ci tengono a uscire indenni dalla pandemia con zero tamponi positivi.

